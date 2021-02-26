Стало известно настоящее имя умершей от голода в Москве писательницы-украинки

Настоящее имя умершей от голода в Москве (Россия) 20-летней писательницы-украинки Аделины Шелдон – Алина Боталова. Несколько лет назад она сменила паспорт, чтобы узаконить свой псевдоним.

Из-за этого родители девушки, которые живут в Одессе, не имеют возможности попасть на территорию РФ, чтобы забрать тело дочери. Они не могут доказать свое родство с покойной, по их словам, пограничники отказывают им во въезде, пишет МК.

Хозяин квартиры, в которой она жила, пообещал договориться о том, чтобы тело Аделины забальзамировали. На данный момент неизвестно, когда родным девушки удастся приехать в Россию.

"Совершенно непонятно, как быстро мы сможем уладить все эти бюрократические моменты. Российское консульство в Одессе не может нам ничем помочь, а дозвониться в посольство Украины в Москве просто не реально. Никто не берет трубку второй день", – цитирует родственницу погибшей издание.

Отец Аделины работает капитаном дальнего плавания. Кроме нее в семье есть еще два старших ребенка – сыновья отца от первого брака.

Родные писательницы сообщили, что отец и мать с пониманием отнеслись к ее переезду в Москву, а также регулярно переводили ей деньги и на оплату квартиры и расходы.

Напомним, в Москве в арендованной квартире обнаружили тело 20-летней писательницы из Одессы Аделины Шелдон. По одной из версий, девушка скончалась от голода, она не принимала пищу в течение последних нескольких дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Новая Михайловка Полтавской области на работе умерла 19-летняя воспитательница детского сада. Девушка успела сказать, что ей "что-то плохо", и потеряла сознание.