Стало известно, кто заменит ведущего Никиту Добрынина в российском "Холостяке"

Украинского шоумена Никиту Добрынина, который покинул пост ведущего в российском "Холостяке" из-за коронавируса, заменит актер и комик Михаил Белянин.

Об этом сообщается на официальном сайте канала "ТНТ". Мужчина появится в третьем выпуске проекта, который снимался в Дубае. Организаторы шоу уже пообещали, что новый ведущий расскажет об еще одном изменении правил.

Михаил Белянин стал новым ведущим российского "Холостяка" tnt-online.ru

Известно, что главный герой российского "Холостяка", рэпер Тимати и участницы шоу дружелюбно приняли Белянина, хотя и были удивлены отсутствию Никиты Добрынина.

Тимати и Михаил Белянин на шоу "Холостяк" tnt-online.ru

Сам Михаил признался, что предложение заменить коллегу в "Холостяке" было неожиданным, но он принял его с легкостью. У ведущего в первую очередь спросили, переболел ли он коронавирусом. В итоге продюсеры попросили Белянина срочно вылететь в Дубай.

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