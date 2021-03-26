Стало известно, кто заменит ведущего Никиту Добрынина в российском "Холостяке"
Украинского шоумена Никиту Добрынина, который покинул пост ведущего в российском "Холостяке" из-за коронавируса, заменит актер и комик Михаил Белянин.
Об этом сообщается на официальном сайте канала "ТНТ". Мужчина появится в третьем выпуске проекта, который снимался в Дубае. Организаторы шоу уже пообещали, что новый ведущий расскажет об еще одном изменении правил.
Известно, что главный герой российского "Холостяка", рэпер Тимати и участницы шоу дружелюбно приняли Белянина, хотя и были удивлены отсутствию Никиты Добрынина.
Сам Михаил признался, что предложение заменить коллегу в "Холостяке" было неожиданным, но он принял его с легкостью. У ведущего в первую очередь спросили, переболел ли он коронавирусом. В итоге продюсеры попросили Белянина срочно вылететь в Дубай.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети разгорелся скандал из-за того, что украинский шоумен, участник реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин стал ведущим нового сезона российского "Холостяка" с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым).
Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова отреагировала на критику пользователей в сети из-за съемок мужа в российском "Холостяке". По ее словам, она очень гордится своим супругом, назвав его "лучшим ведущим".
Российского "Холостяка" раскритиковали в сети за "лживый пиар" и упомянули украинского ведущего Никиту Добрынина.