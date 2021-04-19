Стало известно, когда принц Гарри покинет Великобританию

Герцог Сассекский принц Гарри вместе с отцом принцем Чарльзом в понедельник, 19 апреля, совершат общую прогулку, после чего монарх отправится в США к своей супруге Меган Маркл.

Члены королевской семьи посетят Виндзор, чтобы увидеть огромное количество цветов, которые были оставлены британцами для принца Филиппа. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Внук королевы Елизаветы II прилетел в лондонский аэропорт Хитроу 10 апреля, где его встретили сотрудники службы безопасности с полицейскими машинами и увезли в Кенсингтонский дворец. Во время прощальной церемонии на похоронах герцога Эдинбургского он не шел рядом со своим старшим братом принцем Уильямом, потому что место между ними занял их кузен Питер Филлипс. Однако после окончания церемонии братьям все же удалось поговорить, когда они вместе вышли из часовни часовни Святого Георгия и направились к Виндзорскому замку.

Меган Маркл не присутствовала на похоронах принца Филиппа по той причине, что ей запретил врач совершать 10-ти часовой перелет. Ведь на данный момент герцогиня Сассекская пребывает на шестом месяце беременности. Супруга принца Гарри смотрела прямую трансляцию по телевидению, а также отправила венок и записку, которая была написана от руки, чтобы отдать дань уважения герцогу Эдинбургскому. Все цветы в композиции имели большой символизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режиссер сериала "Форс-мажоры" Аарон Корш поделился с поклонниками снимком, на котором показал, как выглядела Меган Маркл еще до встречи со своим супругом принцем Гарри. Тогда знаменитость активно занималась своей актерской карьерой.