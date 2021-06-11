Стало известно, какая привычка Кейт Миддлтон раздражает ее детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон призналась, что ее дети не любят фотографироваться. Они часто просят маму "прекратить снимать".

Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на участницу фотопроекта герцогини Hold Still – Кэри Эдвардс. По словам женщины, такое признание Кейт сделала в их личной беседе. Британка рассказала Миддлтон о своей любви к съемкам. А также о том, что ее семья иногда говорит, что она "делает слишком много снимков".

"У меня то же самое. Мои дети говорят: "Мамочка, пожалуйста, перестань фотографировать!" – призналась герцогиня.

Видео дня

Напомним, что будущая супруга принца Уильяма увлеклась фотографией еще во времена студенчества. Она даже ходила на специальные курсы. А в 2017 году Миддлтон стала пожизненным почетным членом Королевского фотографического общества Великобритании.

Кроме того, в последнее время все официальные портреты своих детей – семилетнего принца Джорджа, шестилетней принцессы Шарлотты и трехлетнего принца Луи – Кейт делает самостоятельно.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как сейчас выглядят дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцоги Кембриджские часто делятся свежими фотографиями наследников на официальной странице в Instagram.