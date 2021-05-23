Стало известно, где пройдет Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году будет проходить в Италии. По итогам финала турнира победила группа Maneskin, которая представляла страну в этом году.

Так, коллективвпечатлил зрителей своим выступлением с песней под названием Zitti E Buoni.Об этомOBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

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Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 22 мая, украинская группа Go_A взорвала зрителей своим эффектным выступлением в финале музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, коллектив появился с яркой песней под названием SHUM.