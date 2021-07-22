Спутница Панина засветилась в футболке с изображением Гордона. Фото

Российский актер Алексей Панин поделился с поклонниками снимком, на котором засветился вместе со своей спутницей Елизаветой. Девушка была одета в футболку с изображением известного украинского ведущего Дмитрия Гордона.

Соответствующее фото Панин опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Пользователи сети оценили кадр и засыпали знаменитость комплиментами.

"Дима, ты всегда с нами! Даже в Испании", – подписал снимок актер и отметил Гордона.

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Сам же украинский ведущий отреагировал на публикацию. В комментариях он оставил смайл в виде красного сердца.

Кроме того, под постом оставили комплименты поклонники Панина. Многие оценили наряд его спутницы.

"Какая замечательная футболка у девушки", "Это просто ох***но", "Персонаж на груди блондинки огонь", – пишут люди.

Стоит отметить, что такая футболка, как у возлюбленной Панина, стоит 599 гривен. Она изготовлена из хлопка и имеет "заряд на успех лично от Дмитрия".

Коротко о знаменитости:

Алексей Панин – российский киноактер, лауреат Государственной премии РФ. Как актер наиболее известен по фильмам "Звезда" Николая Лебедева, "Жмурки" Алексея Балабанова и по телевизионному сериалу "Солдаты".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский рэпер Моргенштерн потроллил известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Музыкант продемонстрировал своим подписчикам разрисованную футболку с его принтом: обновку примеряла возлюбленная певца – Дилара.