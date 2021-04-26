Советская актриса призналась, что пережила сексуальное насилие в 12 лет

Советская и российская актриса Елена Проклова заявила, что столкнулась с домогательствами со стороны режиссера, когда ей было всего 12 лет, а потом со стороны известного актера в 15-летнем возрасте. Однако называть имена обидчиков она так и не решилась.

Такое заявление звезда сделала в программе "Секрет на миллион". Она призналась, что всю жизни боялась интимной близости с мужчинами из-за тяжелой травмы, которую получила в столь юном возрасте (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам Елены, впервые это произошло во время съемок одного из фильмов. Ее преследовал режиссер картины. Он начал приставать к девушке прямо в коридоре гостиницы, в которой она жила.

Подобная ситуация случилась и через три года. На Проклову обратил внимание популярный тогда актер, имя которого она называть не захотела.

"Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок отвез в лес и попросил читать басню. Затем он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног", – разоткровенничалась знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шэрон Стоун призналась, что ее с сестрой насиловал дедушка. Как сообщила знаменитость, ее мать сначала была против оглашать публике такую интимную тему, но все же актрисе удалось переубедить женщину.