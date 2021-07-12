Сотни голых велосипедисток устроили протест из-за случая с обнаженной женщиной в аквапарке. Фото

Сотни обнаженных до пояса женщин устроили протест на велосипедах по улицам Берлина. Они выступили за равенство полов после того, как женщину попросили одеть бюстгальтер или покинуть аквапарк.

Акция протеста под названием "Соски не свободны, пока не освободятся все соски", началась на площади Марианненплац в Берлине в 12:00 в субботу, 10 июля, и была организована группой под названием Hedonist International. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Причиной протеста стала конфликтная ситуация с участием гражданки Франции Габриель Лебретон. Девушку попросили одеть верх, но она отказалась. После этого мать двоих детей попросили покинуть территорию аквапарка.

Участницы демонстрации катались по городу топлес с лозунгами "Прекрати сексизм", "Мое тело – мой выбор" и "Освободи сиськи". Эти высказывания были написаны на их обнаженных телах.

Протестующие заявляли, что в современном мире существуют двойные стандарты, когда дело доходит до сравнения мужчин и женщин, загорающих на пляже.

Многие женщины пришли на акцию протеста топлес, а также некоторые мужчины носили бюстгальтеры или бикини в знак солидарности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французская актриса Корина Масьеро разделась до гола на церемонии награждения кинопремии "Сезар" в знак протеста. Так, она решила выразить свое недовольство против закрытия во Франции учреждений культуры из-за COVID-19.