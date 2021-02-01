Солиста группы 'Песняры' не пустили в Украину

В воскресенье, 31 января, в Киеве в аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы задержали белорусского музыканта, солиста группы "Песняры" Валерия Дайнеко.

Это связано с тем, что знаменитость незаконно посещал временно оккупированную территорию Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, Дайнеко летом прошлого года находился в Крыму и попал туда незаконно, так как нарушил порядок въезда и выезда из оккупированной территории.

Стоит отметить, что сам музыкант подтвердил факт незаконного въезда в Крым, куда, по его словам, он попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

За нарушение пограничники запретили Дайнеко въезд в Украину сроком на три года.

Напомним, Валерий Дайнеко – советский и белорусский музыкант, заслуженный артист Белорусской ССР, участник ВИА "Песняры", солист ансамбля "Белорусские песняры" с 1998 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российскую певицу Алену Апину в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.