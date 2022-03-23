"Слава Україні!" Бон Джови и Алек Болдуин оригинально поддержали украинцев в войне против России
Мировые знаменитости не устают поддерживать Украину в борьбе против российских захватчиков. Американская рок-группа Бон Джови и актер Алек Болдуин патриотическими лозунгами вспомнили об украинцах на своих официальных страницах в соцсетях.
Джови на своей официальной странице в Twitter поделился видео, как одесситы готовятся к обороне города под песню "It's my life" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). А Алек Болдвин опубликовал фото в Instagram, где на витрине кафе в Нью-Йорке написано латинскими буквами "Слава Україні".
Поклонники Болдвина выразили благодарность за поддержку. Публикация набрала уже 5 тысяч лайков, а в комментариях подписчики присылали желтое и голубое сердечко.
Бон Джови поддержал украинских активистов из Одессы, которые готовились укреплять город на берегу Черного моря под легендарную композицию американской группы "It's my life". На видео мужчины грузят песок в мешки, а молодой парень играет на барабанах под музыкальное сопровождение.
"Это те, кто стоит на своем. Слава Україні!", – отметили музыканты Бон Джови в своем сообщении. Роликом поделились уже 7 тысяч фанатов группы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, кто из мировых звезд поддержал Украину и осудил Путина. Знаменитости занимаются волонтерством, перечисляют деньги на помощь Украине и публично высказываются против войны.
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