"Слава Україні!" Бон Джови и Алек Болдуин оригинально поддержали украинцев в войне против России

Мировые знаменитости не устают поддерживать Украину в борьбе против российских захватчиков. Американская рок-группа Бон Джови и актер Алек Болдуин патриотическими лозунгами вспомнили об украинцах на своих официальных страницах в соцсетях.

Джови на своей официальной странице в Twitter поделился видео, как одесситы готовятся к обороне города под песню "It's my life" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). А Алек Болдвин опубликовал фото в Instagram, где на витрине кафе в Нью-Йорке написано латинскими буквами "Слава Україні".

Поклонники Болдвина выразили благодарность за поддержку. Публикация набрала уже 5 тысяч лайков, а в комментариях подписчики присылали желтое и голубое сердечко.

Видео дня

Бон Джови поддержал украинских активистов из Одессы, которые готовились укреплять город на берегу Черного моря под легендарную композицию американской группы "It's my life". На видео мужчины грузят песок в мешки, а молодой парень играет на барабанах под музыкальное сопровождение.

"Это те, кто стоит на своем. Слава Україні!", – отметили музыканты Бон Джови в своем сообщении. Роликом поделились уже 7 тысяч фанатов группы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кто из мировых звезд поддержал Украину и осудил Путина. Знаменитости занимаются волонтерством, перечисляют деньги на помощь Украине и публично высказываются против войны.

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