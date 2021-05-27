Скрипка назвал украинцев, выступающих на языке агрессора, 'частью русского мира'

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает украинскими только тех артистов, которые являются украиноязычными. По словам знаменитости, выступать в Россию ездит "постсовок", который должен оставаться там.

Исполнитель отметил, что для него звезды, которые ездят в РФ, – не украинцы, а "просто резиденты Украины, которые не разговаривают на украинском, не находятся в украинском мировоззрении и не живут в украинском мире". Об этом Скрипка рассказал в интервью для издания "КП в Украине".

"Вот вы говорите, что фирма уезжает в Россию. Фирма украинская не едет туда петь. Эта "Лада Калина", может, и собрана в Украине, но пусть едет туда и там остается. Музыкальный истеблишмент, к сожалению, пока что не состоит из реальных украинских артистов, а большое количество качественной музыки не доходит до людей", – сказал певец.

Знаменитость добавил, что у него нет коллег, которые работают в Украине и пишут песни на русском языке.

"Это резиденты Украины, а не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Это чисто моя личная точка зрения. Для меня этот вопрос не является вопросом. Люди тут живут, но они являются частью российского мира", – подытожил Скрипка.

Коротко о знаменитости:

Олег Скрипка – украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актер, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что ему сейчас не поступают предложения пойти в политику из-за того, что он не форматная личность, которая не вписывается в данные круги общества.