Сколько этажей в доме? Неоднозначное видео озадачило пользователей

Пользователей озадачила новая оптическая иллюзия, которая появилась в сети, – дом с неопределенным количеством этажей. Тем не менее, все же озвучены возможные варианты.

Автором ролика является юзер с ником ji1414, который решил поделиться необычной загадкой на своей странице в Tik Tok (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Мужчина провел экскурсию по дому, после чего поинтересовался, сколько же на самом деле есть этажей в помещении – 2, 4, 6 или 8?

Главная загвоздка в том, что снаружи можно увидеть, что дом двухэтажный. Но когда владелец демонстрирует его изнутри, то пользователи не могут понять, как такое возможно, ведь в ролике показывается бесчисленное количество лестниц. Всего видео было просмотрено более 21 миллиона раз.

И если кто-то в комментариях честно написал, что "заблудился бы в таком доме" и перестал надеяться на ответ, то другие продолжают искать разгадку. Так, появилось предположение, что на самом деле недвижимость расположена на скале, поэтому снаружи виднеются только верхние этажи.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети стало вирусным видео с оптической иллюзией, просмотрев которое, кажется, будто внедорожник парит в облаках. На первых нескольких секундах ролика женщина, находящаяся за рулем авто, кладет руки за окно, где видно небо в облаках.