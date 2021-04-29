Сколько этажей в доме? Неоднозначное видео озадачило пользователей

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Сколько этажей на самом деле в доме: это видео озадачило пользователей

Пользователей озадачила новая оптическая иллюзия, которая появилась в сети, – дом с неопределенным количеством этажей. Тем не менее, все же озвучены возможные варианты.

Автором ролика является юзер с ником ji1414, который решил поделиться необычной загадкой на своей странице в Tik Tok (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Мужчина провел экскурсию по дому, после чего поинтересовался, сколько же на самом деле есть этажей в помещении – 2, 4, 6 или 8?

Главная загвоздка в том, что снаружи можно увидеть, что дом двухэтажный. Но когда владелец демонстрирует его изнутри, то пользователи не могут понять, как такое возможно, ведь в ролике показывается бесчисленное количество лестниц. Всего видео было просмотрено более 21 миллиона раз.

И если кто-то в комментариях честно написал, что "заблудился бы в таком доме" и перестал надеяться на ответ, то другие продолжают искать разгадку. Так, появилось предположение, что на самом деле недвижимость расположена на скале, поэтому снаружи виднеются только верхние этажи.

Как выглядит дом изнутри.
Видео озадачило пользователей.
Люди не могут понять, сколько этажей на самом деле.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети стало вирусным видео с оптической иллюзией, просмотрев которое, кажется, будто внедорожник парит в облаках. На первых нескольких секундах ролика женщина, находящаяся за рулем авто, кладет руки за окно, где видно небо в облаках.

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