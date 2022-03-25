Синельников из 'Орла и Решки' рассказал, как к нему домой в Гостомеле пришли российские военные 'на кофе' и умилялись детьми

Продюсер "Орла и Решки" Евгений Синельников дал небольшое интервью в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1", в котором рассказал, как к нему домой в Гостомеле пришли российские военные. По его словам, друзья, проживающие рядом, написали телеведущему смс, в котором предупредили о том, как вести себя с войсками РФ, ходящих по домам.

Соответствующее интервью было опубликовано на YouTube-канале программы "Сніданок з 1+1". Евгений Синельников отметил, что видел российских военных еще за 3-4 дня до того, как они пришли в его дом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы их видели, они ходили к соседям, поэтому мы знали уже, что происходит. У меня дом был крайний возле леса и к нам пришли в последнюю очередь. Мы уже знали, что нужно открывать двери, потому что весь тот день были выстрели в одну сторону. Знаете, когда не война идет, и с двух сторон стреляют, а когда просто в одну сторону автоматная очередь. То есть ты просто понимаешь, что людей расстреливают", – сказал Синельников.

Видео дня

Он добавил, что вскоре его друзья, проживающие по соседству, предупредили, что нужно вести себя с ними вежливо.

"Они сказали открывать двери, ни в коем случае не сопротивляться, быть вежливыми и дать им все посмотреть, тогда есть шанс, что все будет хорошо. Мне очень повезло, что меня знали, и я считаю, что именно из-за этого они были более лояльны", – сказал продюсер.

Также он рассказал о ситуации, которая произошла в его доме, когда военный РФ попросил сделать кофе ему.

"Когда они все проверили, и я уже дал им автограф, они спросили можно ли кофе сделать. Ну а что ты им скажешь тут, конечно я могу сделать это кофе. У нас было четыре ребенка, и бегала девочка, она такая хохотушка. Один из них говорит: "У меня такая же самая, так хотелось бы ее увидеть". И с одной стороны, ты его ненавидишь, потому что он пришел и разрушил твою жизнь, а с другой стороны – он тоже человек, у него тоже есть семья и ребенок. Хочется спросить: "Зачем ты это делаешь, неужели ты не понимаешь?"", – подытожил Евгений Синельников.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Евгений Синельников, который две недели провел в заложниках у российских оккупантов в Киевской области, рассказал о том, что ему пришлось давать им автограф под дулом автомата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!