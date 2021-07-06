Сильвестру Сталлоне – 75! Как актер выглядел в молодости. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Сильвестр Сталлоне снимался в культовых голливудских кинолентах

Герой культовых боевиков и любимец миллионов Сильвестр Сталлоне 6 июля отмечает юбилей – 75 лет. Выдающийся актер тяжелым трудом завоевывал голливудскую славу.

OBOZREVATEL вспомнил, как Сталлоне выглядел в молодости на пике своей карьеры. Известный продюсер, актер и сценарист до сих пор занимается спортом, активно ведет соцсети и общается с поклонниками.

Предки Сталлоне родом из Одессы. Бабушка актера по материнской линии эмигрировала в США из Украины.

Из-за проблем при рождении, у актера было искаженное лицо и невнятная речь.
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Парень с детства любил спорт. Когда не было денег на спортзал – он находил что-то тяжелое и качал мышцы на улице.

Сильвестр Сталлоне тяжело и упорно завоевывал Голливуд.

Первой знаковой ролью Сталлоне стала работа в киноленте "Рокки", которая вышла на экраны в 1976 году. Вторым самым популярным фильмом стал боевик "Рэмбо".

В 2008 году вышел боевик "Рэмбо".

Почти в каждой киноленте актер играл несокрушимого мачо, чем влюблял в себя миллионы девушек.

Сталлоне занимался боксом.

Сам Сталлоне неоднократно говорил, что не считает себя красивым. Он подчеркивал, что достиг успеха благодаря своим мышцам, а не харизме и фирменной улыбке.

Сильвестр в начале карьеры снимался в порно.

Сильвестр был трижды женат и у него есть пятеро детей. Сейчас его жена фотомодель Дженнифер Флавин, с которой он в браке с 1997 года.

Сильвестра Сталлоне миллионы считают секс-символом.

Хобби Сильвестра – рисование. От прошел обучение в Швейцарии и профессионально занимается живописью.

Все фильмы с участием Сталлоне становились популярными.

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Сильвестр Сталлоне