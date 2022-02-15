Сидит в Москве с паспортом 'ДНР': Камалия обнародовала громкие факты о стилисте, которая обвинила ее в 'кидалове'

Певица Камалия обнародовала новые факты по обвинению в ее адрес от стилиста Софии Неведомой о невыплате гонораров. Звезда заявила, что готовит иск в суд за клевету и будет ждать возвращения девушки из Москвы, где она находится сразу с тремя паспортами – России, Украины и "ДНР".

По словам исполнительницы, юная украинка просит перевести ей деньги на российскую кредитную карту. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Камалии в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Знаменитость подтвердила, что сама предложила режиссеру сотрудничать с Софией Неведомой и утвердила общий бюджет клипа, где размер ее гонорара составлял $400. Однако после съемок продюсерская компания отказалась платить девушке, по их словам, из-за того, что она "вообще не работала".

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Среди доказательств певица опубликовала переписку со стилистом, а также добавила, что она не сделала и почему съемки затянулись.

"Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а на фото в телефоне. Из трех необходимых образов она успела сделать только один. В день съемок стилист София опоздала. Из-за этого начало съемок затянулось , и продакшну пришлось доплачивать за аренду студии и персонал. Более того, она ушла посреди съемок, никому не сообщив", – говорится в сообщении.

Камалия подчеркнула, что, несмотря на все проблемы, она все же доплатила продакшну еще $200 на гонорар стилисту и рассчиталась со швеей Наталией, на которую в своих обвинениях ссылается София.

В комментарии под основным сообщением от певицы говорится, что ее адвокаты уже готовят иск в суд за клевету, а также готовы защищаться в случае, если девушка привлечет их к ответственности.

"Как только она вернется из Москвы, мы его немедленно подадим. Потому что безосновательных манипуляций и клеветы против себя я не потерплю. Кстати, София сейчас спокойно сидит в Москве и просит нас перевести деньги на ее российскую кредитную карточку. Эта девушка в таком юном возрасте получила целых три паспорта, в том числе России и "ДНР", – написала Камалия.

Напомним, что стилист София Неведомая обвинила Камалию в невыплате гонораров за работу, выполненную еще в декабре прошлого года. Тогда она якобы отработала 12-часовую смену, за которую ей заплатили только половину. Вскоре певица заблокировала профиль Софии в Instagram.

Коротко о звезде:

Камалия – украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница 14-го конкурса красоты "Миссис мира". 2003 – вышла замуж за британско-украинского миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура. В сентябре 2013 года у супругов родилась двойня – дочери Арабелла и Мирабела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камалия отреагировала на обвинения, пообещав разобраться в обвинениях и выплатить долг, если окажется, что она не сделала этого раньше. Позже в скандал вмешалась мама певицы.