Сидит в Москве с паспортом "ДНР": Камалия обнародовала громкие факты о стилисте, которая обвинила ее в "кидалове"

Катерина Малай
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Сидит в Москве с паспортом 'ДНР': Камалия обнародовала громкие факты о стилисте, которая обвинила ее в 'кидалове'
nosound
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Певица Камалия обнародовала новые факты по обвинению в ее адрес от стилиста Софии Неведомой о невыплате гонораров. Звезда заявила, что готовит иск в суд за клевету и будет ждать возвращения девушки из Москвы, где она находится сразу с тремя паспортами – России, Украины и "ДНР".

По словам исполнительницы, юная украинка просит перевести ей деньги на российскую кредитную карту. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Камалии в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Знаменитость подтвердила, что сама предложила режиссеру сотрудничать с Софией Неведомой и утвердила общий бюджет клипа, где размер ее гонорара составлял $400. Однако после съемок продюсерская компания отказалась платить девушке, по их словам, из-за того, что она "вообще не работала".

Видео дня
Гонорар Софии составлял $400
Продюсерская компания отказалась платить девушке

Среди доказательств певица опубликовала переписку со стилистом, а также добавила, что она не сделала и почему съемки затянулись.

"Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а на фото в телефоне. Из трех необходимых образов она успела сделать только один. В день съемок стилист София опоздала. Из-за этого начало съемок затянулось , и продакшну пришлось доплачивать за аренду студии и персонал. Более того, она ушла посреди съемок, никому не сообщив", – говорится в сообщении.

Камалия обнародовала скрины переписок
Певица рассказала, что стилист плохо выполнила свою работу
Камалия опубликовала новые факты по скандалу со стилистом

Камалия подчеркнула, что, несмотря на все проблемы, она все же доплатила продакшну еще $200 на гонорар стилисту и рассчиталась со швеей Наталией, на которую в своих обвинениях ссылается София.

Швея Наталья получила деньги за свою работу

В комментарии под основным сообщением от певицы говорится, что ее адвокаты уже готовят иск в суд за клевету, а также готовы защищаться в случае, если девушка привлечет их к ответственности.

"Как только она вернется из Москвы, мы его немедленно подадим. Потому что безосновательных манипуляций и клеветы против себя я не потерплю. Кстати, София сейчас спокойно сидит в Москве и просит нас перевести деньги на ее российскую кредитную карточку. Эта девушка в таком юном возрасте получила целых три паспорта, в том числе России и "ДНР", – написала Камалия.

Напомним, что стилист София Неведомая обвинила Камалию в невыплате гонораров за работу, выполненную еще в декабре прошлого года. Тогда она якобы отработала 12-часовую смену, за которую ей заплатили только половину. Вскоре певица заблокировала профиль Софии в Instagram.

София Неведомая обвинила Камалию в невыплате гонораров

Коротко о звезде:

  • Камалия – украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница 14-го конкурса красоты "Миссис мира". 2003 – вышла замуж за британско-украинского миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура. В сентябре 2013 года у супругов родилась двойня – дочери Арабелла и Мирабела.

Камалия готовит иск в суд за клевету

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камалия отреагировала на обвинения, пообещав разобраться в обвинениях и выплатить долг, если окажется, что она не сделала этого раньше. Позже в скандал вмешалась мама певицы.