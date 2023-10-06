Схватил за талию и пощекотал: реакция Кейт Миддлтон на выходку подростка стала вирусной

Жена британского герцога Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон в очередной раз поразила подданных своей выдержкой и истинно королевским поведением. Принцесса мгновенно взяла себя в руки, когда к ней сзади неожиданно подошел подросток и крайне бесцеремонно попытался защекотать.

Герцогиня всего на мгновение испугалась, но не выдала своей совершенно естественно растерянной реакции. Видео инцидента распространили журналисты Sky News на своей странице в соцсети X, ранее называвшейся Twitter. За сутки его просмотрели более 4 миллионов раз (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кейт Миддлтон встретилась с игроками Лиги регби в Восточном Йоркшире, где она приняла участие в тренировке команды регбистов-колясочников Англии, выигравшей Кубок мира.

Видео дня

Во время тренировки один из игроков подбежал к герцогине сзади и неожиданно схватил ее за талию, пощекотав. Принцесса даже подпрыгнула на месте, но быстро овладела эмоциями.

Увидев перед собой парня, Кейт Миддлтон весело рассмеялась и пожала подростку руку, а он прикрыл лицо руками. Герцогиня еще сказала что-то собеседнику с приветливым выражением лица, после чего продолжила тренировку.

В сети поведение принцессы высоко оценили. Одно из важных королевских качеств – держать эмоции под контролем, с чем Кейт Миддлтон искусно справилась.

Добавим, что улыбка с ее лица не сходила всю игру, которую она вместе со всеми провела на коляске. Даже если герцогине было неудобно и тяжело играть в регби, она этого не показала.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на днях Кейт Миддлтон посетила британский общественный центр "Все вместе", поддерживающий украинских беженцев. Принцесса Уэльская пообщалась с маленькими украинскими беженцами, погрузилась в работу центра и даже собственноручно сделала сине-желтое украшение, которое потом носила на груди.

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