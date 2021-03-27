Шоу "Маска": смотреть десятый выпуск онлайн

В субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" стартовал десятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". Знаменитости появятся на сцене в ярких костюмах и продемонстрируют новые выступления.

OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Так, первой на сцену вышла загадочная Луна. Она поразила звездных судей профессиональным исполнением и невероятной харизмой. Оля Полякова думала, что это супермодель Алла Костромичева, а Олег Винник заявил, что это певец Алексеев. В результате Луной оказалась Надежда Мейхер.

Загадочная Луна выступила на "Маске". instagram.com/maskaukrainetv

Далее веселое Жабеня исполнило хит Верки Сердючки "Тук-тук-тук". Детективы предположили, что под маской может прятаться музыкант Сергей Бабкин или исполнитель MONATIK.

Веселое Жабеня выступило на "Маске". instagram.com/maskaukrainetv

Следующей выступила величественная Бабка. Она спела хит рок-группы Imagine Dragons. Андрей Данилко сказал, что за этим образом может скрываться Анастасия Приходько. Каменских же уверена, что это певица Алеша.

Бабка выступила на "Маске". instagram.com/maskaukrainetv

Мужественный Носорог выступил с зажигательной песней "Цвет настроения синий". Оля Полякова заявила, что это может быть Алексей Потапенко, но Настя Каменских сразу же исключила такую версию.

Мужественный Носорог выступил на "Маске". instagram.com/maskaukrainetv

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" показали девятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". В конце проекта оказалось, что за образом Буряка прячется певец, выпускник первой украинской "Фабрики звезд" Дмитрий Каднай.