Шоу "Маска": смотреть десятый выпуск онлайн
В субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" стартовал десятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". Знаменитости появятся на сцене в ярких костюмах и продемонстрируют новые выступления.
OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Так, первой на сцену вышла загадочная Луна. Она поразила звездных судей профессиональным исполнением и невероятной харизмой. Оля Полякова думала, что это супермодель Алла Костромичева, а Олег Винник заявил, что это певец Алексеев. В результате Луной оказалась Надежда Мейхер.
Далее веселое Жабеня исполнило хит Верки Сердючки "Тук-тук-тук". Детективы предположили, что под маской может прятаться музыкант Сергей Бабкин или исполнитель MONATIK.
Следующей выступила величественная Бабка. Она спела хит рок-группы Imagine Dragons. Андрей Данилко сказал, что за этим образом может скрываться Анастасия Приходько. Каменских же уверена, что это певица Алеша.
Мужественный Носорог выступил с зажигательной песней "Цвет настроения синий". Оля Полякова заявила, что это может быть Алексей Потапенко, но Настя Каменских сразу же исключила такую версию.
Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.
В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.
В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" показали девятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". В конце проекта оказалось, что за образом Буряка прячется певец, выпускник первой украинской "Фабрики звезд" Дмитрий Каднай.