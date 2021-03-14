Шеф-редактора газеты Bild обвинили в буллинге коллег-женщин

Шеф-редактора известной ежедневной немецкой газеты Bild Юлиана Райхельта отстранили от должности. Коллеги-женщины обвинили его в буллинге.

После того, как поступили жалобы от коллег, редактор сам попросил отстранить его от должности, пока не выяснят все обстоятельства инцидента, сообщает издание DW со ссылкой на сообщение немецкой медиагруппы Alex Springer, которая является владельцем газеты.

Кроме того, Райхельту обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Однако пресс-служба медиагруппы, которой принадлежит Bild отметила, что редактор опровергает все обвинения. Также они сообщили, что на данный момент нет "четких доказательств", поэтому вины Райхельта пока обнаружить не удалось.

Напомним, Bild считается одной из крупнейших немецких ежедневных газет. Ежедневно ее читают около 12,1 миллионов человек (не учитывая электронного издания). В Германии эта газета называется "бульварной" и является представителем немецкоязычной желтой прессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 12-летняя дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара призналась, что страдает в школе от буллинга. В связи с этим девушка не имеет желания ходить на учебу.