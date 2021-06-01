Сеть захватили пародии на "бешену коняку" украинской блогерши из села. Смешные видео
Пользователи продемонстрировали свои пародии на популярное в интернете видео о "бешеной коняке", автором которого является украинская блогерша Даша Евтух. Ранее опубликованный ею ролик, на котором она разговаривала с конем, стал настоящим хитом.
Девушка оценила забавные ролики от других людей, поэтому разместила их в Instagram - stories (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Так, подписчики показывали, как слова Евтух о "бешеной коняке" можно использовать во время посиделок с подругой или даже заменить "коняку" поездом.
Ниже опубликованы самые веселые и яркие пародии.
Напомним, что ранее Даша Евтух призналась, что Tik Tok ее разочаровал. Она также добавила, что не готова заводить новый аккаунт после того, как прежний был заблокирован за нарушение условий сообщества.
Даша – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь хотела быть актрисой. Кроме домашнего хозяйства девушка снимает то, что купила в сельском магазине. Обычно она берет хлеб, халву, конфеты, печенье.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских спародировала украинскую блогершу с "конякою", которая прославляет жизнь в деревне. Соответствующее видео певица выложила в Tik-Tok, а блогер перепостили его в своем Instagram.