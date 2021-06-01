Сеть захватили пародии на "бешену коняку" украинской блогерши из села. Смешные видео

Пользователи продемонстрировали свои пародии на популярное в интернете видео о "бешеной коняке", автором которого является украинская блогерша Даша Евтух. Ранее опубликованный ею ролик, на котором она разговаривала с конем, стал настоящим хитом.

Девушка оценила забавные ролики от других людей, поэтому разместила их в Instagram - stories (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Так, подписчики показывали, как слова Евтух о "бешеной коняке" можно использовать во время посиделок с подругой или даже заменить "коняку" поездом.

Видео дня

Ниже опубликованы самые веселые и яркие пародии.

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Напомним, что ранее Даша Евтух призналась, что Tik Tok ее разочаровал. Она также добавила, что не готова заводить новый аккаунт после того, как прежний был заблокирован за нарушение условий сообщества.

Даша – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь хотела быть актрисой. Кроме домашнего хозяйства девушка снимает то, что купила в сельском магазине. Обычно она берет хлеб, халву, конфеты, печенье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских спародировала украинскую блогершу с "конякою", которая прославляет жизнь в деревне. Соответствующее видео певица выложила в Tik-Tok, а блогер перепостили его в своем Instagram.