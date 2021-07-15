Сестры-близнецы встречаются с одинаковыми парнями и живут в одном доме. Фото

Сестры-близняшки 25-летние Венесса и Керисса из Медфорда, США, встречаются с парнями Лукасом и Джейкобом, которые тоже являются близнецами. Пары живут вместе в одном доме и постоянно находятся рядом.

Девушки работают личными тренерами, а парни – в области спортивной медицины. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Моя сестра и я выросли лучшими друзьями и всегда были рядом друг с другом. Никто не знает нас так, как мы знаем друг друга, и мы всегда поддерживаем друг друга. У нас глубокая связь. Мы никогда не думали, что полюбим парней-близнецов", – отметила Венесса.

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Как стало известно, пары познакомились благодаря медсестре, которая лечила Лукаса и являлась клиенткой девушек. Именно она дала номер близняшек, они встретились и поняли, что это любовь с первого взгляда. Буквально через неделю Венесса и Керисса начали встречаться с Лукасом и Джейкобом.

"Это было действительно захватывающе, когда мы все собрались на первом свидании. Мы очень быстро полюбили друг друга", – говорят пары.

Спустя три месяца близняшки начали жить вчетвером в одном доме.

"Конечно, мы знаем, как мы все выглядим, поэтому не путаем друг друга. Мы все лучшие друзья и хорошо ладим. Теперь, когда мы живем вместе, мы стали еще ближе. Мы всегда весело проводим время", – рассказала Венесса.

К слову, на данный момент пары планируют официально узаконить свои отношения, но они не хотят двойную свадьбу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 35-летние сестры-близнецы Анна и Люси из Австралии не только выглядят и одеваются одинаково, но и вместе принимают душ и даже имеют одного парня на двоих. По словам девушек, они особенно сблизились после того, как их отец умер от рака.