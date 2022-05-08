Сестра Дантеса решила избавиться от гражданства России и стать украинкой: я не хочу быть причастной к войне

Украинский певец Владимир Дантес прокомментировал войну в Украине и рассказал о своей сестре, которая имеет гражданство страны-агрессора России. По его словам, девушка хочет стать украинкой, чтобы не иметь отношения к РФ.

В интервью программе "ЖВЛ" артист признался, что сестра давно уехала в Россию, а после полномасштабного российского вторжения в Украину очень сильно плакала. На данный момент она живет в Европе, поддерживает нашу страну и мечтает избавиться от гражданства РФ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Она говорит: "Я не хочу быть причастной к этому (войне в Украине - ред.). Мне тяжело с ним (российским паспортом – ред.)", – рассказал Дантес.

Также, по словам исполнителя, в у него есть друзья-россияне, но они буквально в первые дни войны выехали из своей страны.

"Они извиняются до сих пор, говорят, что им очень досадно. Они не защищают русню, а молча делают то, что могут, чтобы помочь Украине. И главное – не задают никаких вопросов деб*льных", – добавил Дантес.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дантес рассказал, что оказался в черном списке врагов России на сайте так называемого "Комитета защиты национальных интересов". Певец пошутил, что "подался туда еще в феврале", но его кандидатуру почему-то слишком долго рассматривали.