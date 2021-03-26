Сергей Бабкин кардинально изменил "прическу" для выхода новой песни. Фото и видео

Популярный украинский музыкант и автор песен Сергей Бабкин представил новую композицию "Она знает" и сделал "прическу" из множества шнуров.

О премьере певец рассказал на своей странице в Instagram. Он опубликовал фото, на котором позировал с разноцветными проводами на голове. Прическа выглядела эффектно и неординарно (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Поклонники в комментариях оценили новое амплуа знаменитости. Вот некоторые их комментарии:

"Альтернатива дредам", "Стильная прическа", "Вот это я понимаю стрижка!", "Как фараон", "Мама дорогая! Кардинально!", "Очень круто!".

"Она знает" – о женщине, которая рядом. "Она знает" – о сокровенных мечтах и желаниях. "Она знает" – о силе чувств, которые возникли и помогают идти бок о бок всю жизнь. "Она знает" – об эффективных лекарствах от любой болезни – поддержке любимого человека. "Она – женщина, вера, энергия, душа, момент, мечта, любовь, галактика..." – прокомментировал свою работу сам артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская презентовала первую сольную песню. В композиции рассказывается об отношениях мужчины и женщины, которые запутались в своих чувствах.