Сердючка поздравила Пугачеву знаковым фото

Любовь Блажко Люди 15:20, 15.04.2021 Обновлено: 15:26, 15.04.2021

Известный украинский певец, композитор и юморист Андрей Данилко поздравил российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву с днем рождения, опубликовав архивный кадр.

Так, на официальной странице своего популярного травести-образа Верки Сердючки, который был придуман артистом, он разместил соответствующую фотографию. На ней позировала молодая Пугачева в эффектном наряде: блузка с ярким орнаментом, брюки-клеш и босоножки на платформе (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"С Днем рождения, Алла! Первая навсегда", – говорится в подписи к снимку.

Присоединились к поздравлениям и фанаты. Вот, что они пишут по этому поводу:

"И у меня! На все времена", "Вот это кадр!", "Супер фото", "Прекрасная", "Она великая! Такое счастье, что мы живем с ней в одно время! И как вы когда-то сказали: "Как я счастлив, что она может жить сейчас так, как она хочет и как ей нравится!", "Фото на миллион алых роз".

Данилко показал архивное фото Пугачевой.
instagram.com/v_serduchka
Комментарии поклонников.
instagram.com/v_serduchka
Комментарии поклонников.
instagram.com/v_serduchka
Комментарии поклонников.
instagram.com/v_serduchka

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в четверг, 15 апреля, российской певице Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Фанаты не устают восхищаться красотой и талантами артистки, а на ее счету пять браков и несколько бурных романов.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Таран: Россия может напасть на Украину со стороны Крыма из-за нехватки воды

На Киевщине исчез двухлетний ребенок: полиция просила помочь с поисками. Фото

Всех украинцев переведут на новые газовые тарифы: платить будут целый год, а цена взлетит

Украинка рассказала, как их обманом посадили в СИЗО Дубая и кормили рисом с волосами

Арестович заявил, что "метит" в президенты Украины