'Сексуальный опыт – это ключ': Андре Тан рассказал, что означает для него женственность

Украинский дизайнер Андре Тан поделился со своими поклонницами видением женственности. Он считает, что есть три основных фактора, которые помогут сформировать это ощущение.

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. "По правде говоря, многие современные женщины вовсе не считают себя женственными", – написал Андре Тан.

По мнению дизайнера, это воспитание матери, взгляды окружающих женщин и взгляды любящих мужчин.

"Мама – это тот единственный человек, который формирует основу женственности, как отец для сына – мужественности. Главное, что может сделать мать для воспитания у дочери женственности, – это самой быть женщиной", – отметил Тан.

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Также Андрей считает, что женщина для другой женщины должна быть вдохновением и источником впечатлений.

"Самое главное – от других женщин стоит черпать вдохновение, не нужно этого стесняться, ведь именно этот процесс и поддерживает женственность в мире", – написал Тан.

Дизайнер посоветовал поклонницам проживать жизнь в наслаждении собой, а не в погоне за противоположным полом.

"Мужчины – это тот мир, в котором женственность заостряется и находит "практическое применение". Сексуальный опыт — еще один ключ к осознанию своей женственности. Наслаждайтесь собой, живите в свое удовольствие и развивайтесь – именно это и привлекает мужчин", – подчеркнул известный модельер.

Коротко о знаменитости:

Украинский модельер Андре Тан (Андрей Тищенко) – родился в Харьковской области в 1982 году.

С детства был неравнодушен к миру моды, поэтому в 11 лет стал посещать курсы кройки и шитья.

Был занесен в Книгу рекордов Украины, как самый молодой дизайнер страны.

В 2012 году женился на Алине Харечко, а уже в 2016 году у пары родилась дочь София.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андре Тан рассказал, что осенью 2021 испортить образ могут нарушения правил многослойности, черные колготки и заправленные вещи. Также в этом сезоне не стоит бояться экспериментов.