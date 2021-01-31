Секс-символу 'Танців з зірками' сломали нос. Фото

Украинский актер и экс-участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк рассказал поклонникам о неприятном инциденте. Артисту сломали нос во время съемок фильма.

На странице в Instagram Цимбалюк сообщил, что врачи диагностировали у него закрытый перелом костей носа – ему наложили швы. Как оказалось, партнер по съемочной площадке не рассчитал силы и ударил артиста сильно в нос.

"Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного подскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы и имею рассек", – признался артист.

По словам Цимбалюка, теперь он неделю на больничном. Сейчас ему нужно тщательно следить за носом, чтобы все правильно срослось. В конце поста он пожелал всем беречь себя и своих коллег.

Пользователи сети пожелали Цимбалюку силы, крепости и скорейшего выздоровления.

"Выздоравливайте! Жаль, что так произошло", "Достойно держитесь, мужик", "Здоровья тебе!", – писали фолловеры в сети.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Тарас Цимбалюк рассказал о съемках клипа на песню "Миг"и отметил, что его не смутил факт сотрудничества с коллективом из РФ.