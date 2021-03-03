Седокова ответила на провокацию Галкина. Фото
Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова прокомментировала свой уход из шоу "Сегодня вечером" Максима Галкина.
Так, на личной странице в Instagram звезда заявила, что ее поступок говорит сам за себя. Напомним, что ранее Седокова со скандалом покинула программу. Певице не понравилось видео о ее жизни, которое показали в эфире. Она заявила, что сюжет был предвзятым, потому что главный акцент в нем был на ее разводах.
"Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла", – написала Анна.
Седокова также дополнила публикацию пикантным фото. На нем знаменитость позировала в бежевом купальнике, продемонстрировав пышные формы.
Напомним, что Анна Седокова – украинская певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. В 2000 году была ведущей утреннего шоу "Подъем". Она также известна как бывшая участница женской поп-группы "ВИА Гра".
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинская певица Анна Седокова, которая в июле 2020 года приняла предложение руки и сердца от латвийского баскетболиста Яниса Тимма, призналась, что уже официально стала женой спортсмена.
Появились новые свадебные фото, которые Седокова распространила в Telegram, а о своем замужестве рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Седокова рассказала о жизни с отчимом, который по ночам приходил к ней в спальню и домогался. Она ранее никому не говорила об этом инциденте