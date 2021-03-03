Седокова ответила на провокацию Галкина. Фото

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова прокомментировала свой уход из шоу "Сегодня вечером" Максима Галкина.

Так, на личной странице в Instagram звезда заявила, что ее поступок говорит сам за себя. Напомним, что ранее Седокова со скандалом покинула программу. Певице не понравилось видео о ее жизни, которое показали в эфире. Она заявила, что сюжет был предвзятым, потому что главный акцент в нем был на ее разводах.

"Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла", – написала Анна.

Седокова также дополнила публикацию пикантным фото. На нем знаменитость позировала в бежевом купальнике, продемонстрировав пышные формы.

Напомним, что Анна Седокова – украинская певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. В 2000 году была ведущей утреннего шоу "Подъем". Она также известна как бывшая участница женской поп-группы "ВИА Гра".

Как сообщал OBOZREVATEL: