Санина о съемках "Орла и Решки" на родине Пабло Эскобара: там процветает культ силикона

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина побывала в Колумбии, на родине наркобарона Пабло Эскобара, во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет".

Ее поразили критерии красоты местных девушек, худышки там не в почете: если у тебя нет большой попы и груди, ты никому не понравишься, для этого колумбийки регулярно делают пластические операции или носят накладные попы. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

"Мы слишком разные в вопросах культуры. Я совсем не понимаю культа силиконового тела, который там процветает. Вообще не поняла массовой эйфории вокруг силиконовых поп и груди", – отметила Санина.

Также фронтвумен группы The Hardkiss добавила, что не чувствовала себя в безопасности в колумбийском городке Медельин.

"Было ощущение, что за любым углом, в кустах может подстерегать какая-то опасность. Туристы там – нечастые гости, поэтому все время ощущалась некая тревога, – призналась Санина. – Опасно себя чувствовала я и на дороге – люди там очень плохо водят. За пару дней, которые мы снимали "Орла и Решку", видели массу аварий. Очень больших и масштабных. В Медельине есть над чем работать, чтобы процветал и город, и регион".

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