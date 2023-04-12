Руслана предложила радикально бороться с коррупционерами: нужно действовать показательно, как с мародерами

Украинская певица Руслана высказалась относительно коррупции среди власть имущих. Артистка считает, что с коррупционерами нужно поступать так же, как с мародерами в начале полномасштабной войны – радикально и показательно.

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Исполнительница вспомнила, как воров, пойманных на преступлении, привязывали к столбам и обмазывали зеленкой. После этого, напомнила звезда в интервью OBOZREVATEL, мародерство прекратилось (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сила и власть – мы. Как только мы видим что-то, вспомните, как мародеров привязывали голыми, обмазывали зеленкой возле столбов. Закончилось мародерство на раз. Поэтому я предлагаю, кого поймаем, раздеть, обмазать зеленкой и сказать: "Это твоя награда за то, что воровал у нас в такое время", – сказала Руслана.

Звезда объяснила, что борьба с коррупцией во время войны – это не "расшатывание лодки", а спасение украинских воинов.

"Я думаю, если мы несколько раз показательно дадим по рукам, то другие уже будут бояться. Должны это делать. Мы не расшатываем лодку, а спасаем наших бесценных воинов. Так мы будем ждать, пока кто-то бессовестно сделает свое черное дело, или спасем тех кто нас защищает", – добавила исполнительница.

По мнению Русланы, чиновники, решившиеся на коррупцию, рано или поздно почувствуют угрызения совести, а их ложь разоблачится. Артистка также высказала предположение, что помочь преодолеть коррупцию может общественный контроль.

Ранее OBOZREVATEL писал, что британский путешественник Беар Гриллз записал обращение к украинцам, в котором выразил уважение и поблагодарил. Часть видео прозвучала на украинском языке благодаря искусственному интеллекту.

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