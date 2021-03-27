"Руки вверх" в разгар пандемии собрали "Минск-арену" на 14 тысяч человек: никаких масок и дистанции

Легендарная российская поп-группа 90-х "Руки вверх" выступила в Минске во время пандемии коронавируса. Коллектив дал концерт, на котором собрались 14 тысяч зрителей.

Несмотря на пандемию и правила, которым должны придерживаться зрители во время концертов, фанаты на выступлении "Руки вверх" не соблюдали дистанции и были без защитных масок. Это первый в мире карантинный концерт такого масштаба.

"Руки вверх" выступили в Минске во время пандемии коронавируса. AFISHA.TUT.BY

Фанаты не придерживались дистанции и были без масок. AFISHA.TUT.BY

К слову, 27 марта, коллектив "Руки вверх" отыграют дополнительный концерт на одной из крупнейших концертных площадок в Минске.

Напомним, "Руки вверх" – российская музыкальная поп-группа. До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина. Коллектив стал популярным благодаря таким хитам: "Малыш", "Алешка", "Крошка моя" и "Студент".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Руки вверх" в 2018 году выступали в оккупированном Россией Крыму. Примечательно, что на афише администрация коллектива указала, что город Ялта – это Россия, игнорируя таким образом оккупацию полуострова.