Розовая помада и синие тени: Сумская нарядилась, как продавщица из 90-х. Фото

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская примерила на себя неожиданный стиль, который у многих ассоциируется с продавщицей времен СССР. Яркий макияж и короткую прическу в сочетании с большими аксессуарами сама артистка назвала образом "госпожи Тамары".

Фотографии в необычном репертуаре Заслуженная артистка Украины выложила на свою страницу в Instagram, пожелав всем добра. Подписчикам понравился кадр и они засыпали ведущую комплиментами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Повезло, так повезло! Директор клуба города КАГАПЛЫК – Тамара!", – пошутила жена Виталия Борисюка.

На Селфи у Сумской яркие губы, синие тени на веках, розовые щеки и черные стрелки. Актрису одели в синее платье с кружевом и малиновый пиджак. Образ дополнили колье с красным камнем, голубыми сережками и короной на короткой прическе.

Видео дня

Известно, что Ольга сейчас снимается в новой украинской комедии "Любовь и блогеры", которая уже в следующем году появится на экранах. Зрители ожидают увидеть своего кумира в образе взрослой женщины – Тамары Павловны.

Артистка открыла закулисье съемок и показала фанатам несколько вариантов костюмов, в которых ей пришлось играть. Первый – голубой костюм-двойка с бусами и брошью, а второй – блузка с рюшами и фиолетовый пиджак.

Коротко о звезде:

Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

Родилась 22 августа 1966 года в городе Львов;

Сниматься в кино начала еще в студенческие годы. Первая роль в фильме - "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983). Большую популярность Ольге Сумской принесла главная роль в сериале "Роксолана".

Недавно OBOZREVATEL писал, о горе, которое пришлось пережить Ольге и ее мужу. Пара потеряла ребенка и до сих пор переживает эту трагедию.