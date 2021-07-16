Ротару, Билык и Повалий: кто из украинских звезд не побрезговал "Славянским базаром" в Беларуси

В Витебске стартовал международный фестиваль искусств "Славянский базар". Несмотря на протесты, в списке приглашенных гостей можно увидеть имена украинских артистов, которые решили не отказываться от участия.

Владимир Гришко, Александр Балабанов, Влад Сытник, София Ротару, Дмитрий Бабак, Ирина Билык, Оксана Пекун, Анастасия Мартынюк, Наталья Бучинская – имена этих знаменитостей указаны в афише на официальном сайте фестиваля (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В Витебске также должна выступить украинская певица Таисия Повалий. В конкурсе молодых исполнителей Украину будет представлять Рената Штифель, которая засветилась Евровидении в 2008 году.

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Ранее стало известно, что от участия в Славянском базаре отказались Тина Кароль, Олег Винник, MARUV, ведущие Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский.

Напомним, что 30-й международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" пройдет 14-19 июля. Это будет первое мероприятие после выборов президента в 2020 году, которые стали причиной протестов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущая "Першого Незалежного" телеканала Диана Панченко поедет на международный фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске (Беларусь). Она считает, что "искусство и музыка должны оставаться вне политики". Журналистка также уточнила, что не имеет права давать оценку тем событиям, которые сейчас происходят в Беларуси.