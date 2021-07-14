Россияне затравили Кикабидзе, участвующего в новом сезоне "Сватов": ему вспомнили "наезд на Путина"

В сети опубликовали кадры со съемок седьмого сезона украинского сериала "Сваты", на которых появился грузинский певец и автор песен Вахтанг Кикабидзе. Однако некоторые пользователи были не в восторге от увиденного, заявив, что "всем хорошо известна его русофобская позиция".

Соответствующие снимки со съемок выложили на фан-странице сериала в Instagram. Под фото, на которых позирует Кикабидзе, россияне продолжают писать негативные комментарии (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Кикабидзе вякает против России и Путина! С какого перепуга его взяли на съемки в "Сватах"? Может просто фотка? Видеть его из за этого неприятно!", "Его время ушло! Пусть катится!", "Так вроде же российский сериал. Кикабидзе, видимо, через себя переступил", "Зачем они туда этого привлекли... Фильм испортили", "Меня тоже сильно удивило его участие в фильме. Всем хорошо известна его русофобская позиция", "Он ненавидит Россию и русских, о чем неоднократно высказывался", – написали они.

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Ранее Вахтанг Кикабидзе объяснил, что его до сих пор приглашают выступить в России и на оккупированных территориях Донбасса, однако он не соглашается. Мужчина заявил, что привык поступать так, как считает нужным. Также артист даже отказался от российского ордена Дружбы и ни капли об этом не жалеет.

Коротко о знаменитости:

Вахтанг Кикабидзе – советский и грузинский певец, автор песен, киноактер, кинорежиссер, сценарист и политический деятель. Действующий депутат парламента Грузии с 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кикабидзе известен активной гражданской позицией: именитый грузин поддерживал Украину во время конфликта с Россией, а также нередко высказывался против политики Кремля.