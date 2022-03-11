'Россияне убивают гражданских': украинец устроил жуткий перформанс в Лондоне

Украинский электронный музыкант Богдан Конаков устроил жуткий перформанс на вокзале в Лондоне под названием Wake Up. Мужчина притворился трупом, чтобы привлечь внимание британцев и всего мира к уничтожению мирного населения Украины российскими солдатами.

Своим театральным действом музыкант стремился призвать мир "проснуться", поскольку "падение Украины" приведет к разрушению всей Европы и демократической цивилизации. Об этом сообщает издание Тhe Village.

"Русские орки убивают гражданских, бомбят школы и больницы. Они вторглись в нашу страну, потому что мы свободные люди, живущие прямо рядом с их автократическим режимом. С вашей поддержкой (европейских стран. – Ред.) мы сможем остановить эту войну и спасти жизнь. Если упадет Украина, падет и Европа. Если рухнет Украина, рухнет демократическая цивилизация", – прокомментировал перформанс Богдан.

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Украинец призвал соседние страны продолжать поддерживать украинских волонтеров и благотворительные фонды. Он напомнил, что массовые митинги в поддержку Украины, которая защищается от страны-агрессора России, а также распространение правдивой информации о жестоких действиях российских оккупантов могут оказать влияние на граждан РФ.

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