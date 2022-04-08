Россияне назвали Пескова предателем после интервью Sky News, а в его желтом галстуке увидели сигнал Украине

Российские пропагандисты назвали пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова "предателем" за его слова о "значительных" потерях оккупантов. Кроме того, путинисты разглядели тайный знак спикера к Украине в его желтом галстуке, который он надел на интервью британскому Sky News.

Многие россияне решили, что Песков желает уничтожить боевой дух своих соотечественников или даже "замолвить за себя словечко" перед трибуналом. Об этом сообщили в Medialeaks (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время разговора с ведущим пресс-секретарь Путина выразил надежду, что "спецоперация" в Украине закончится в ближайшие дни, а также признал, что Россия потеряла много тысяч солдат.

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Учитывая, что эта информация раньше не подтверждалась Кремлем, "зозомбированные" россияне, ожидаемо, взбунтовались против правды. Они начали высказывать разные версии и открыто заявлять, что в будущем будут игнорировать заявления спикера.

В частности, известный в России пропагандистский канал Readovka объявил, что будет бойкотировать "сомнительные" комментарии Пескова и призывает делать то же самое и другие "патриотические" СМИ.

Пользователи Twitter, в свою очередь, назвали пресс-секретаря диктатора "предателем", "дрянью", а также посоветовали ему "помолчать".

"Песков или не подумал, или он предатель, который этими высказываниями хочет достичь определенных целей. Дестабилизации, например", – говорится в одном из сообщений.

Сторонники теории заговора также напомнили о себе, отметив голубой оттенок на белой рубашке Пескова и его желтый галстук.

"Своей синей рубашкой и желтым галстуком Дмитрий Песков сигнализирует, что участвует в секретном заговоре в Кремле против спецоперации и просит пощадить на предстоящем трибунале", – написал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, катастрофические потери российских войск в Украине стало так трудно скрывать, что Дмитрий Песков на весь мир заявил о смерти россиян на украинских землях. Это впервые у Путина подтвердили, что тысячи захватчиков не вернутся домой.