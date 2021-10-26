Российский Vogue раскритиковали за обложку с моделью плюс-сайз: что о ней известно

Впервые в истории на обложке российского Vogue появилась модель плюс-сайз Джилл Кортлев. В сети раскритиковали фотографии голландской красавицы, отметив, что женщин с похожим типом фигуры на улицах множество.

OBOZREVATEL собрал несколько фактов об известной в Европе манекенщице и реакции читателей журнала. Добавим, что издание выложило несколько вариантов ноябрьских обложек и предложило аудитории выбрать ту, которая им понравилась больше всего (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Модель с индийскими, индонезийскими и суринамскими корнями начала свой путь в стандартном для моделей весе, однако успех к ней пришел после съемок в категории плюс-сайз.

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В 2018 году Джилл заметил всемирный бренд "Alexander McQueen" и заключил с ней контракт сразу на несколько сезонов, сообщает Vogue.

Уже два года спустя манекенщица дефилировала на показах Kate Spade, Area, Prabal Gurung, Michael Kors, Simone Rocha, Mugler и продолжала сотрудничество с Alexander McQueen.

Несмотря на нетипичные для моделей параметры 93–78–106 и росте 175 см, Кортлев в короткие сроки зарекомендовала себя как профессионал своего дела.

В февральском выпуске французского Vogue девушка впервые появилась на обложке глянца. До съемок в российском издании голландка стала первой за 10 лет плюс-сайз моделью на показе Chanel, а на аналогичных событиях Fendi и Versace – первой в истории бренда.

Несмотря на то, что многим читателям российского глянца понравилось нововведение на обложке ноябрьского выпуска, в комментариях нашлись фанаты с противоположным мнением.

Подписчикам журнала непонятно, почему они должны любоваться телом модели плюс-сайз, ведь вокруг них множество женщин с такой же фигурой. Некоторые высказали мнение, что фотографии слишком откровенные, а Vogue из модного глянца превратился в порно-журнал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Надя Дорофеева снялась для украинского Vogue. Для артистки подобрали откровенный образ с черным платьем.