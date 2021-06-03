Российский фильм с Дорном вошел в программу Каннского фестиваля

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", в котором снялся украинский музыкант Иван Дорн, вошел в основную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Он пройдет с 6 по 17 июля во Франции.

Соответствующий список был опубликован изданием Deadline. Картина Серебренникова основана на романе Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Она рассказывает о нескольких днях жизни автослесаря и его семьи в постсоветском Екатеринбурге накануне Нового года. Все герои начинают болеть гриппом, и реальная жизнь смешивается с их галлюцинациями (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

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В фильме Иван Дорн сыграл друга и одноклассника главного героя Петрова. Также в ленте снялись такие артисты: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Владислав Семилетков, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.

Отметим, что жюри Каннского кинофестиваля возглавит американский кинорежиссер Спайк Ли. Киносмотр откроет мюзикл Леоса Каракса "Аннетт".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лента украинского производства от режиссера Катерины Горностай "Стоп-Земля" получила награду за лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы BerlinaleGeneration 14plus.