Российский блогер Reeflay, который устроил стрим с мертвой подругой, получил шесть лет колонии

Российский блогер Станислав Решетняк (Reeflay), который получил скандальную известность благодаря тому, что вел прямой эфир, пока его девушка лежала мертвой на диване, получил шесть лет колонии строгого режима. Он признал свою вину и раскаивается в содеянном.

Также известно, что во время оглашения решения суда по данному делу блогер не сдержал слез. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева изданию "Лента" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Трагедия произошла в ночь на 2 декабря 2020 года, когда девушка Валентина Григорьева принимала участие в треш-стриме со своим бойфрендом – формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции. Обвиняемый избивал Григорьеву, после чего она умерла на глазах многочисленных зрителей. Позже выяснилось, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее соседка российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay) рассказала подробности отношений пары и о дне, когда произошла трагедия. Ей часто приходилось видеть из окна непонятные картины.