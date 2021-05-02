Российская звезда 'Пацанок' напала на девушку с ножом

Российская звезда "Пацанок" и ведущая программы "Ревизорро" Ксения Милас набросилась с ножом на 27-летнюю подругу Марину Ефименко.

Милас нанесла несколько ударов ножем в спину и руки девушки, пишет телеграм-канал Mash. Пострадавшую сразу же госпитализировали в одну из больниц. Как оказалось, ранение произошло в московской квартире, где была шумная вечеринка. Остается неизвестной причина конфликта двух девушек.

Пока что ни сама Ксения, ни пострадавшая не комментировали данную ситуацию. Но вот гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия после информации в СМИ о нападении заявил, что отстраняет от эфиров Милас в программе "Ревизорро".

"Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке", – заявил Николай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее финалистка "Від пацанки до панянки" рассказала, как впала в кому из-за пьянства. Девушка призналась, что попала в больницу после того, как намешала много алкоголя.