Российская блогерша, которая живет в Италии, предложила 'гениальную' идею для мести украинцам и стала посмешищем

Российская бьюти-блогерша по имени Люся, живущая и работающая в Италии, предложила соотечественникам "гениальную идею", как депортировать украинцев. Владелеца салона красоты порекомендовала россиянам ночью расклеить на чужих авто букву "Z" и подождать, пока разъяренные граждане Украины их разобьют.

По версии автора плана, это должно разжечь вражду между итальянцами и украинцами, из-за чего их "отправят на вокзал без чемоданов". Ролик появился на авторском канале телеведущего Алексея Дурнева в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Такую "месть" россиянка придумала, чтобы уберечь своих соотечественников от проукраинских итальянцев и граждан Украины, которые после начала войны не жалеют приезжих из РФ.

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Блогерша предложила заказать в типографии буквы "Z" и наклеить их на авто итальянцев поздно ночью, чтобы остаться незамеченными. После этого, по версии инфлюэнсерши, украинцы должны разбить автомобили, чем якобы спровоцируют агрессию местных жителей.

"Я уверена, что украинцы их разобьют. Это 100%. И представьте, спустя какое время итальянцы отправят их на вокзал? Я даже уверена, что без чемоданов. Поэтому, поверьте мне, все они будут дружно петь гимн России 9 мая в Милане", – заявила гражданка страны-оккупанта.

На случай, если остаться незамеченным не удастся, блогерша посоветовала плакать и утверждать, что "российский турист остался в Италии без денег, поэтому расклеивает фашистскую символику за 500 евро".

Зрителей такая идея рассмешила, поэтому они напомнили, что в цивилизованных странах с подобными случаями разбираются правоохранительные органы, пользующиеся материалами камер наблюдения. Кроме того, за сутки пользователи нашли ее номер телефона автора, адрес и страницы во всех социальных сетях.

После гневных сообщений от украинцев, она заявила, что видео было снято, как "шутка" в начале марта, а виноваты в этом подписчики из Украины, которые "обвинили ее в войне".

В ответ украинцы перевели ролик на итальянский язык и обратились в правоохранительные органы.

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