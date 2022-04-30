'России следует быстренько собрать манатки и исчезнуть': Невзоров заявил о поворотной точке войны в Украине

Известный российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров прокомментировал историческое для Украины решение США об осуществлении программы ленд-лиза, что позволит поставлять из Америки оружие, боеприпасы и технику, а также медикаменты, продукты и другие необходимые вещи по ускоренной системе. Публицист уверен, что "это и есть поворотная точка войны".

Ведущий язвительно порекомендовал российским оккупантам "собрать манатки" и "исчезнуть" с украинской земли, поскольку дальше их ожидает только стремительный крах. Своим мнение он поделился в личном Telegram-канале.

Ускоренная процедура поставки амуниции и прочей продукции по программе ленд-лиза будет установлена в течении 60 дней. Для Украины – это большой шаг к победе. Для РФ – существенное усложнение ситуации.

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"Это и есть поворотная точка войны. России следует быстренько собрать манатки, исчезнуть и сделать вид, что ее никогда в Украине и не было. Все дальнейшее будет просто бессмысленной генерацией трупов, разрушений и позора", – уверен Невзоров.

Отметим, Америка возродила эту программу впервые со времен Второй мировой войны – последний раз она действовала в марте 1941 года и позволила СШАбез трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии. Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Невзоров предложил американскому миллиардеру и гендиректору SpaceX и Tesla Илону Маску вслед за социальной сетью Twitter купить и Россию. Оппозиционер попросил инженера "отремонтировать в ней хоть что-нибудь".