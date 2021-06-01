Роскошный автомобиль Осадчей, квартира Остапчука: самые дорогие покупки украинских звезд

Многие украинские звезды иногда радуют себя ценными подарками, среди которых новые квартиры, элитные машины и другое. Так, к примеру, телеведущая Екатерина Осадчая недавно стала владелицей шикарного авто – Jaguar XJ стоимостью около 2 млн 300 тысяч гривен.

Также похвастаться роскошными покупками могут Владимир Остапчук, Евгений Кот, Алина Гросу и другие знаменитости. На что артисты тратят заработанные деньги и что самое дорогое купили, пишет tsn.ua (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Телеведущая является ценителем не только шляпок, но и различных автомобилей. Недавно Екатерина стала владелицей шикарного авто – Jaguar XJ стоимостью около 2 миллионов 300 тысяч гривен.

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Самой дорогой покупкой телеведущий называет квартиру, которую он купил в 2018 году за 150 тысяч долларов. Однако Владимир отмечает, что оставил ее бывшей жене Елене Войченко.

Среди самых дорогих покупок украинского хореографа и звезды шоу "Танці з зірками" – дом стоимостью около 100 тысяч долларов, автомобиль за 20 тысяч долларов и мотоцикл за 10 тысяч долларов.

Звездные супруги сыграли роскошную свадьбу в 2019 году. Отмечается, что за торжественное мероприятие Потап отдал около 3 миллионов гривен, и это не считая расходы на декор и концертную программу.

Блогер Богдан Буше 2,5 года назад приобрел собственное жилье площадью 64 кв. м. По словам инсайдеров, парень взял себе квартиру еще на этапе застройки за более чем 80 тысяч долларов.

Певица много трудилась, чтобы заработать на автомобиль Lexus 460. По словам Гросу, за своего черного красавца, она выложила около 130 тысяч гривен.

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