Рок-группа Evanescence выпустила альбом с оригинальными песнями впервые за 10 лет

В пятницу, 26 марта, американская рок-группа Evanescence презентовала пятый альбом "The Bitter Truth" с оригинальными песнями впервые за 10 лет. Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Последний раз авторские песни коллектив презентовал в 2011 году, а после до 2017-го были переработки старых хитов. Видео с новыми композициями Evanescence также опубликованы на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Продюсером работы стал Ник Раскулинич, а запись велась в период пандемии, которая стала причиной переноса даты релиза с конца прошлого года.

Новый альбом группы состоит из следующих песен:

"Artifact/The Turn"

"Broken Pieces Shine"

"The Game Is Over"

"Yeah Right"

"Feeding The Dark"

"Wasted On You"

"Better Without You"

"Use My Voice"

"Take Cover"

"Far From Heaven"

"Part of Me"

"Blind Belief"

Evanescence презентовала новый пятый альбом "The Bitter Truth" впервые за четыре года Instagram/Evanescence

Evanescence – американская рок-группа, основанная в 1995 году вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди.

Группа добилась большой популярности в начале 2003 года с выходом альбома Fallen, разошедшегося тиражом около 15 миллионов копий и принесшего коллективу две премии "Грэмми".

В 2004 году вышел первый концертный альбом Evanescence Anywhere but Home. В 2006 году был выпущен второй студийный альбом The Open Door, тираж которого составил около 6 миллионов копий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет выпустила новые композиции – Protect The Landи Genocidal Humanoidz. Они записаны в поддержку Армении в конфликте, который развернулся в Нагорном Карабахе.