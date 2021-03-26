Рок-группа Evanescence выпустила альбом с оригинальными песнями впервые за 10 лет

София Ковнир
София Ковнир
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Рок-группа Evanescence выпустила альбом с оригинальными песнями впервые за 10 лет

В пятницу, 26 марта, американская рок-группа Evanescence презентовала пятый альбом "The Bitter Truth" с оригинальными песнями впервые за 10 лет. Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Последний раз авторские песни коллектив презентовал в 2011 году, а после до 2017-го были переработки старых хитов. Видео с новыми композициями Evanescence также опубликованы на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Продюсером работы стал Ник Раскулинич, а запись велась в период пандемии, которая стала причиной переноса даты релиза с конца прошлого года.

Новый альбом группы состоит из следующих песен:

  • "Artifact/The Turn"

  • "Broken Pieces Shine"

  • "The Game Is Over"

  • "Yeah Right"

  • "Feeding The Dark"

  • "Wasted On You"

  • "Better Without You"

  • "Use My Voice"

  • "Take Cover"

  • "Far From Heaven"

  • "Part of Me"

  • "Blind Belief"

Evanescence презентовала новый пятый альбом "The Bitter Truth" впервые за четыре года

  • Evanescence – американская рок-группа, основанная в 1995 году вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди.

  • Группа добилась большой популярности в начале 2003 года с выходом альбома Fallen, разошедшегося тиражом около 15 миллионов копий и принесшего коллективу две премии "Грэмми".

  • В 2004 году вышел первый концертный альбом Evanescence Anywhere but Home. В 2006 году был выпущен второй студийный альбом The Open Door, тираж которого составил около 6 миллионов копий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет выпустила новые композиции – Protect The Landи Genocidal Humanoidz. Они записаны в поддержку Армении в конфликте, который развернулся в Нагорном Карабахе.

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