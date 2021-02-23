Родственника Елизаветы II приговорили к тюрьме за попытку изнасилования

Во вторник, 23 февраля, внучатого племянника королевы Великобритании Елизаветы II, 34-летнего Саймона Боуз-Лайона приговорили к десяти месяцам тюрьмы за нападение и попытку изнасилования девушки.

Это произошло в родовом замке мужчины в Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, Саймон Боуз-Лайон признался в том, что он напал на девушку, которая гостила в его доме. Случай произошел в феврале 2020 года. Так, мужчина вошел в комнату спавшей гостьи и пытался сорвать с нее одежду.

В результате девушка сопротивлялась и удалось выгнать Саймона и позвать на помощь. Обвиняемый принес извинения жертве, родным и коллегам. Он объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Отметим, что Саймон Боуз-Лайон – сын графа Майкла Боуз-Лайона, двоюродного племянника Елизаветы II.

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