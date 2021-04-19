Резников впервые показал свой дом. Фото и видео

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников пустил журналистов в свой дом и показал апартаменты. По словам мужчины, он любит готовить и поэтому большинство времени проводит на кухне.

На кадрах видно, что просторная комната сделана в коричневых тонах – здесь есть множество необходимых кухонных предметов. Об этом стало известно в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, на кухне Резникова находятся различные виды приправ, посуда и техника исключительно красного цвета, удобная плита и духовка, которой министр очень часто пользуется.

Кроме того, в кадре виднеется гостиная вице-премьера, где стоит большой мягкий диван, тумбочка с множеством наград, фотографий, мелких предметов интерьера, а также в комнате висят картины.

Коротко о знаменитости:

Алексей Резников – украинский государственный и политический деятель, вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, партнер ЮФ "Астерс" (с ноября 2018 года по март 2020), заместитель городского главы – секретарь Киевского городского совета.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алексей Резников рассказал, что со своей молодой супругой, телеведущей Юлией Зорий, которая младше него на 20 лет, он познакомился четыре года назад на церемонии открытия "Евровидения" в Киеве.