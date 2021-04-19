Резников рассказал, как познакомился с молодой супругой

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины 54-летний Алексей Резников рассказал, что со своей молодой супругой, телеведущей Юлией Зорий, которая младше него на 20 лет, он познакомился четыре года назад на церемонии открытия "Евровидения" в Киеве.

Тогда Резников был заместителем мэра Киева Виталия Кличко и отвечал за организацию музыкального конкурса. Об этом вице-премьер сообщил в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Резникова, он заметил Юлию, когда та стояла возле телеведущей Талы Калатай. Тогда мужчина все разузнал о женщине и стал знакомиться с ней.

На тот момент министр был холостяком шесть лет и поэтому на радостях пригласил новую знакомую на ужин – мужчина покорил сердце женщины кулинарными способностями. Пара отметила, что сначала они все воспринимали как флирт и без серьезных последствий, но спустя полгода стали жить вместе.

В результате в феврале 2020 года Резников сделал Юлии предложение выйти замуж, но пышную свадьбу они не играли из-за пандемии коронавируса, а просто расписались летом на административной границе Крыма с Херсонской областью – в пункте пропуска "Каланчак".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал, что со своей супругой Викторией он познакомился благодаря маме. Это произошло на дне рождении отца знаменитости.