Режиссер "Звездных войн" продает роскошный особняк за $22 млн: как он выглядит изнутри

Американский продюсер и режиссер фильмов "Звездные войны" Джей Джей Абрамс продает свой роскошный двухэтажный особняк в Лос-Анджелесе за $22 млн. Он расположен в районе Пасифик Палисадес недалеко от Тихого океана.

Об этом сообщает издание Dirty. По словам инсайдеров, дом площадью около 7400 квадратных футов оформлен в стиле Коннектикута. В нем есть пять спален, большая кухня, столовая, несколько гостиных, как с каминами, так и со стеной из книжных полок, четыре ванные комнаты, а также три туалетных комнаты (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также особняк имеет большую террасу на втором этаже с видом на сад с фонтаном. На заднем дворе дома есть бассейн с подогревом со встроенным спа и площадка для настольного тенниса и настольного футбола.

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