Разлученные в детстве сестры чудом встретились спустя 25 лет. Фото

Сестры, которые были разлучены в детстве, снова воссоединились. С момента их последней встречи прошло долгих 25 лет.

31-летняя Британи была разлучена со своей 29-летней сестрой Амандой Стайлз еще в 1993 году из-за проблем в их семье. Девочку забрали от мамы и отца приемные родители. Об этом пишет издание Metro (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Обе женщины на протяжении многих лет пытались отыскать друг друга, но на это ушли годы. Долгожданная встреча произошла после того, как Бриттани разыскала свою сестру в Facebook и написала ей.

"Когда мне было около двух с половиной лет, а Аманде – год, ее забрали от нашей мамы и отца приемные родители", – объяснила Британи.

"Но мой отец всегда говорил мне, что у меня есть сестра, у меня были с ней фотографии и какие-то смутные воспоминания. Когда мне было около 17 лет, я начала больше думать о своей сестре, но понятия не имела, как ее найти", – добавила также женщина.

Сестры встретились не сразу, как нашли друг друга. Длительный период времени они только переписывались, потому что были финансовые сложности.

Аманда же отметила, что уже почти потеряла надежду, когда наконец-то случилось настоящее чудо. По ее словам, возможность снова обнять сестру была "волшебной".

"Это первое объятие было чем-то таким, чего я очень долго ждала. Мои слезы в тот момент были просто бесконечными", – сказала Аманда.

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