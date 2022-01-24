Радиоведущий Слава Демин сделал маникюр с изображением полового акта

Украинский ведущий утреннего шоу "Зарядка" на радио "Люкс FM" и программы на YouTube-канале "Слава+" Слава Демин сделал необычный маникюр. На ногтях он изобразил половой акт.

На странице в Instagram Демин выложил фото своей руки. Внимание публики привлек рисунок и надпись на ногтях среднего пальца и мизинца правой руки.

На среднем черным лаком изображен интимный процесс, а на мизинце написано слово "SEX".

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"А почему бы и нет? Надо быть в тренде", – подписал снимки ведущий.

В Instagram-stories он добавил, что "решился на эксперимент" вместе со своим сыном Владом, который также нанес на ногти принт с изображением треугольника.

Также Демин рассказал, что некоторые подписчики его захейтили, а некоторые – наоборот поддержали.

Коротко о знаменитости:

Слава Демин – украинский радиоведущий, блогер и журналист. Ранее работал предпринимателем. Недавно разошелся со своей женой, с которой прожил 13 лет. У пары есть сын Владислав.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужской маникюр стал хитом 2021 года. В тренде были лаконичные надписи черным лаком.