Путинист Егор Бероев засветился на свадьбе в Мариуполе и выдал циничную речь о 'жизни, которая сильнее террора'

Известный российский актер Егор Бероев, который неоднократно снимался и в украинских проектах, сейчас заядлый фанат войны РФ против Украины. Свою позицию он демонстрирует регулярными визитами в оккупированные города Донецкой и Луганской областей, где путинист принялся снимать пропагандистскую документалку. А недавно он наведался и в многострадальный Мариуполь, где его якобы совершенно случайно пригласили на свадьбу местные жители.

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Артист явился в ЗАГС и поздравил молодожен, после чего поделился циничной речью о "жизни, которая сильнее террора". Его слова процитировали пропагандистские российские издания.

Бероев рассказал, что его вдохновили жители Донбасса и Мариуполя в частности, ведь они продолжают жить, несмотря на ежедневные обстрелы. Вот только актер почему-то не стал уточнять, что именно его горячо любимая Россия превратила жизнь украинцев в настоящий ад, разрушив дома, инфраструктуру, а у некоторых даже забрав жизни. Следуя стандартным нарративам из пропагандистской методички, путинист подло обвинил во всем Украину.

"Это смелые и сильные люди. Несмотря на ежедневные обстрелы, они продолжают ходить на работу, покупать на рынке цветы, дети гуляют в парках, старики ходят с тележками в магазины за продуктами. Жизнь продолжается. Жизнь, которая сильнее этих взрывов, сильнее террора, сильнее подлости" – цинично выдал Z-патриот.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. В упомянутом списке оказался и Егор Бероев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский актер и исполнитель родом из Киева Никита Джигурда приехал во временно оккупированные Угледар и Волноваху, что в Донецкой области. Путинист нарядился в военную форму и выдал порцию бреда о "русской империи" и "воинах света, искореняющих нацизм". Подробнее – в нашем материале.

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